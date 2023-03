LaLiga, Morata in pieno recupero stende il Girona e regala il terzo posto all’Atletico Madrid (1-0)

L’Atletico Madrid passa nei minuti finali sul campo del Girona: 1-0, decide il gol di Alvaro Morata in pieno recupero. Dopo una partita in cui è regnata la parità, al 94′ il centravanti spagnolo ha regalato i tre punti ai Colchoneros. Una vittoria che permette agli uomini di Diego Simeone di conquistare il terzo posto in solitaria de La Liga.

foto: Instagram Atletico