Importantissimo successo in trasferta per l’Athletic sul campo del Siviglia per 2-0. La sfida, valida per la diciannovesima giornata de LaLiga, permette ai baschi, lanciati dai gol di Vesga al 30′ e di Paredes al 76′, di volare al terzo posto, aspettando il Barcellona, a -10 dalla coppia al comando formata da Real Madrid e Girona. Guai invece per gli andalusi, solo a +1 sul Cadice terzultimo.

