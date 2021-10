L’Al Sadd prova a convincere Xavi: condivisi sui social i messaggi dei tifosi che chiedono la permanenza

La notizia dell’esonero di Koeman a Barcellona ha sicuramente fatto poco piacere a l’Al Sadd alle prese ore con il possibile addio di Xavi. Lo stesso club qatariota sta condividendo in queste ore sui social i messaggi dei tifosi che chiedono la permanenza del tecnico spagnolo cercando di convincerlo a restare, anche se sarà molto difficile fargli cambiare idea. Il sogno di Xavi – come ricordato nei giorni scorsi – è quello di allenare il Barcellona.

Al-Sadd’s official Instagram page are sharing story posts from fans asking Xavi to stay 👀 pic.twitter.com/is7RXUkq6F

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) October 28, 2021