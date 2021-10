L’Al-Saad su Xavi: “Il tecnico ha due anni di contratto ed è concentrato sul prossimo impegno di campionato”

L’Al-Sadd, con un comunicato ufficiale, spiega la posizione del club in merito al tecnico Xavi, che dovrebbe essere il nuovo allenatore del Barcellona.

Il club qatariota ha scritto sui social: “In risposta alle notizie che stanno circolando di recente, la dirigenza ribadisce che Xavi ha un contratto di due anni con il club ed è completamente concentrato sulle prossime partite, per mantenere il nostro vantaggio in testa alla classifica e per difendere il titolo“.

Al di là di ogni comunicato, il futuro di Xavi sarà al Barcellona.

Foto: twitter Al-Saad