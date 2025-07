L’Al-Nassr punta Rafa Yuste: il dirigente del Barça nel mirino per un ruolo di vertice

28/07/2025 | 10:45:23

L’Al-Nassr ha deciso di accelerare su più fronti. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club saudita starebbe lavorando anche per ristrutturare la propria area dirigenziale. Il nome finito nel mirino è di quelli pesanti: si tratta di Rafa Yuste, attuale vicepresidente sportivo del Barcellona. L’intenzione dell’Al-Nassr sarebbe quella di affidargli un ruolo di vertice come direttore generale dell’intera struttura sportiva. Yuste, che ha accompagnato il Barcellona in Giappone per la tournée estiva, dovrebbe rientrare anticipatamente in Spagna con un doppio compito: collaborare con Deco nella gestione di alcune cessioni e, parallelamente, riflettere sull’offerta ricevuta dall’Arabia Saudita. Secondo Mundo Deportivo, il presidente blaugrana Joan Laporta, legato a Yuste da un rapporto personale di lunga data, non si opporrà a una sua eventuale partenza. In caso di addio, il nome più accreditato per sostituirlo nel ruolo di vicepresidente sportivo è quello di Joan Soler.

Foto: sito barcellona