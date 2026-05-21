L’Al Nassr campione di Arabia: prima gioia per CR7 che festeggia con una doppietta

21/05/2026 | 22:54:56

L’Al Nassr è campione d’Arabia Saudita. La compagine di CR7 l’ha spuntata nel testa a testa con l’Al Hilal di Simone Inzaghi, ex allenatore dell’Inter, ma alla fine a trionfare e sollevare in cielo il tanto ambito trofeo di Saudi Pro League è Cristiano Ronaldo. Nella notte più importante della sua avventura con l’Al Nassr, CR7 ha rifilato una doppietta al Damac nel 4-1 finale: due gol che lo hanno fatto scoppiare in lacrime, prima gioia nella lega araba per il portoghese.

Foto: twitter Al Nassr