L’Al-Ittihad pensa a Zabiri del Famalicao per liberare Diaby

29/01/2026 | 17:27:50

Come riportato da Gianluigi Longari, l’Al-Ittihad è su Yassir Zabiri del Famalicao. É il giocatore che liberebbe l’uscita di Moussa Diaby per l’Inter. Diaby ha già dato il suo ok ai nerazzurri, ma il suo club per liberarlo vuole chiudere un affare in entrata nel reparto avanzato. Diaby in questo momento, come vi abbiamo raccontato, sta giocando con l’Al Ittihad contro l’Al-Fateh, in attesa di ulteriori nuovi sviluppi di mercato.

