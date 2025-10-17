L’Al Hilal spinge: vuole blindare Milinkovic-Savic

17/10/2025 | 13:05:08

Sergej Milinkovic-Savic è un punto di forza dell’Al Hilal, a maggior ragione dopo l’arrivo di Simone Inzaghi. E nei giorni scorsi abbiamo sottolineato che, prima di accostarlo a club italiani, bisognerebbe evitare di fare i conti con i soldi degli altri. Il centrocampista serbo ha un contratto in scadenza di circa 20 milioni di ingaggio: secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, il club arabo si sta già attivando e ha proposto un prolungamento fino al 2028. Ovviamente a condizioni economiche importanti, sintesi del chiaro desiderio di volerlo trattenere, evitando il suo addio all’Al Hilal. Ricordiamo che Milinkovic-Savic si è trasferito in Arabia nell’estate 2023 dopo un lungo ciclo con la Lazio.

Foto: X Al Hilal.

English version