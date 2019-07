Con l’annuncio ufficiale da parte della Juventus, è arrivato anche il saluto dell’Ajax a Matthijs De Ligt. Il club olandese ha omaggiato sui social il difensore, ricordando tutti i suoi record e un saluto: “Il futuro è con te, campione. Juventus, prenditi cura di lui”.

The future is behind you. Always. ♥️

Take care of him, @Juventusfc! #GoldenBye

— AFC Ajax (@AFCAjax) 18 luglio 2019