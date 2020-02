L’Ajax riabbraccia Blind: il difensore torna in campo dopo i problemi cardiaci

L‘Ajax riabbraccia Daley Blind. Il difensore olandese è infatti tornato a giocare in seguito ai noti problemi cardiaci: l’ex United lo scorso dicembre aveva accusato una miocardite al termine della partita di Champions contro il Valencia. Dopo due mesi, Blind ha ritrovato il campo giocando pochi minuti nella sfida di Coppa d’Olanda contro il Vitesse. “Sono molto felice di essere tornato. Avevo un po’ di tensione, perché non sapevo come sarebbe andata. Il medico durante le visite doveva tenermi fermo perché avevo troppa voglia di tornare a giocare”, le sue parole dopo la partita.

There is no better feeling! 🙌🏻⚽️ Big Thanks to my wife, family, friends, everyone of the medical team, and everyone who supported and believed in me. Thank you! #PositiveMindset pic.twitter.com/dpANfwcyvE

— Daley Blind (@BlindDaley) February 12, 2020