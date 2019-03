L’Ajax cade conto l’AZ Alkmaar e Ziyech si fa male…

Dopo l’impresa in Champions League agli ottavi di finale contro il Real Madid, l’Ajax nell’urna di Nyon ha pescato la Juventus. Gli olandesi non partono di certo per sconfitti, ma la prima gara dopo il sorteggio dei quarti non sorride agli uomini di Erik Ten Hag. I lancieri dopo sei successi consecutivi, tra campionato e coppe, sono usciti sconfitti per 1-0 dalla sfida contro l’AZ Alkmaar. Decisiva la rete al 56′ di Guus Til. Oltre alla sconfitta c’è da registrare l’infortunio di Ziyech, costretto a lasciare il campo al 23′ per infortunio.

Foto: Twitter ufficiale Ajax