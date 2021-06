LAINER, UNA FRECCIA CON GOL

L’Austria ha esordito con un successo nel campionato Europeo 2020. Battuta la Madedonia del Nord per 3-1, con una gara che per ampi tratti ha visto le falangi macedoni, di Pandev e compagni, creare problemi all’Austria, che poi ha vinto nel finale.

A sbloccare il match è stato l’esterno Stefan Lainer, grazie ad un lancio perfetto di Sabitzer, centrocampista del Lipsia, che ha pescato il compagno in maniera impeccabile.

Una novità per Lainer, visto che l’esterno destro del Borussia Mönchengladbach è un ottimo uomo assist, dotato di un grande cross e ottima corsa, con la quale crea sempre pericoli agli avversari.

Classe 1992, Lainer cresce nel settore giovanile del Salisburgo, dove milita nelle squadre B fino al 2011. Non riesce a rispettare le premesse e quindi il club austriaco lo manda in prestito al Grodig, al Liefering e al Ried. Nel 2015 il Salisburgo lo riporta alla base, capendo che le qualità dell’esterno sono finalmente sbocciate al massimo.

Infatti, Lainer è cresciuto fisicamente e tatticamente e diventa titolare fisso del Salisburgo dal 2015 al 2019, ottenendo 171 presenze, segnando anche 13 gol, ma attenzione, chiude le sue stagioni con una media di 8 assist, insomma, qualità assolutamente da non sottovalutare.

In 4 anni vince per 4 volte il campionato e 3 volte la Coppa d’Austria. Nel 2019 è pronto per il grande salto e lo fa in Bundesliga, al Borussia Mönchengladbach, che lo ingaggia per 12.5 milioni di euro. Il giocatore era stato corteggiato a lungo anche dal Napoli, che aveva acquistato anche il capitano Demme dal club austriaco.

Al Borussia, per Lainer 2 stagioni davvero importanti, titolare fisso e tanti assist. La stagione appena conclusa ha chiuso con 33 presenze, 2 gol e 3 assist in Bundesliga.

Dal 2017 è nel giro della nazionale austriaca, con cui aveva realizzato solo un gol prima di quello di ieri, all’esordio di una grande manifestazione.

L’Austria può quindi dormire soni tranquilli sulle fasce. Con il noto Alaba, il capitano, ad agire a sinistra, e Lainer a destra, l’Austria punta a tagliare il traguardo e superare i gironi. E il successo con la Macedonia ha ben avviato l’opera.

Foto: Twitter Euro 2020