Laimer: “L’Inter è molto forte. Gli infortuni? Nessuna scusa. Muller? È uno vero al 100 per cento”

Konrad Laimer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bayern-Inter. “L’Inter è un’avversaria cortissima, siamo ai quarti di Champions, le partite che tutti vogliono giocare. Sarà difficile, ma vogliamo entrare bene in campo. L’Inter ha grandi qualità, noi abbiamo tanti infortunati, lo sappiamo ma non cerchiamo scuse. Abbiamo le qualità per vincere, sarà questo il nostro approccio. L’Inter sa difendere molto bene, sono bravi a costruire il gioco ma sappiamo che possiamo fargli male. Le assenze di Davies e Upamecano? Sono giocatori molto importanti, ma sappiamo come vogliamo difendere e non è una questione di singoli, c’è bisogno del lavoro di gruppo. Non vogliamo concedere tanto e chi rientrerà domani deve lavorare di gruppo. Vogliamo vincere queste partite, lo si fa con tutti i piccoli dettagli. Non vediamo di giocare una partita così. Muller? Io sono fiducioso sul fatto che tutti possano fare qualcosa di straordinario domani. È comunque bellissimo vivere gli spogliatoi e passare del tempo con lui. Io negli ultimi due anni ho avuto l’opportunità di sedermi al suo fianco e posso dire che è così. Muller è vero al 100 per cento, ha sempre il suo carattere ed è bello stare con una persona come lui”.

Foto: Twitter Ufficiale Bayern Munchen