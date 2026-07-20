Laimer dopo il rinnovo: “E’ un onore giocare per questo club. Non vedo l’ora che ricominci la stagione”

20/07/2026 | 19:06:24

Konrad Laimer ha rinnovato con il Bayern Monaco fino al 2029. Il giocatore ha così dichiarato al sito ufficiale del club: “Per me indossare la maglia del Bayern è qualcosa di molto speciale. Ho spesso sottolineato quanto sono felice a Monaco e che è molto bello e divertente giocare a calcio in questa squadra. L’ho sentito qui dal primo giorno. Posso aiutare la squadra in molte posizioni e voglio continuare a dare tutto me stesso per il Bayern ogni singolo secondo. Tutto è possibile con questa squadra e non vedo l’ora che la stagione ricominci”.

Foto: twitter Bayern