Come riportato dall’Ansa L’Assocalciatori ha deciso di rinviare la decima edizione del Gran Galà del calcio a causa Covid per preservare e tutelare la salute delle persone coinvolte. Annullata anche la presentazione dell’evento prevista per il 10 gennaio. Nel corso del mese saranno comunque comunicate le shortlist dei premiati del Gran galà del calcio 2021.