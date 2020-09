L’Aic revoca lo sciopero. La prima giornata di Serie C si giocherà

L’Aic ha da poco emesso un comunicato per ritirare lo sciopero indetto per la prima giornata di Serie C, che si giocherà regolarmente da domani. Il motivo, come si legge in una nota precedente, era legato “all’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel Campionato di Serie C”. Rimane però lo stato di agitazione. Ecco il comunicato del sindacato dei calciatori:

“L’Associazione Italiana Calciatori, in considerazione dell’evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili, revoca lo sciopero indetto per la prima giornata di campionato, pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell’Assemblea delle Società di Lega Pro”.

Foto: logo Aic