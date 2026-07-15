L’AIA dopo l’archiviazione: “Ora Rocchi e Gervasoni ritrovino serenità”

15/07/2026 | 20:42:21

Il comunicato dell’AIA dopo l’archiviazione del caso Rocchi e Gervasoni: “Accogliamo con soddisfazione la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Milano nei confronti di Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni. Una decisione che riceviamo con la serenità di chi ha sempre riposto la massima fiducia nella magistratura e nella correttezza dell’operato dei nostri Associati. L’auspicio è che entrambi possano ritrovare immediatamente la necessaria e dovuta tranquillità e che la loro immagina venga pienamente e giustamente ripristinata”.

foto sito aia