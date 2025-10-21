L’AIA chiarisce: “Il VAR non doveva intervenire sul contatto Parisi-Gimenez”

21/10/2025 | 17:23:32

L’AIA si è espressa sul discusso episodio di Milan-Fiorentina, il contatto tra Parisi e Santi Gimenez sanzionato da Marinelli con un rigore: “In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione tra Gimenez e Parisi e quando c’è questo tipo di intensità nel contrasto il VAR non deve intervenire” le parole di Andrea De Marco, ex arbitro e incaricato dalla FIGC per le relazioni con i club di Serie A, a Open Var a DAZN.

sito ufficiale AIA