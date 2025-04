Lahm: “L’Inter non è favorita con il Bayern. Nel 2010 ha avuto una dose enorme di fortuna”

In una lunga intervista al quotidiano Die Welt, Philippe Lahm, ex capitano del Bayern Monaco, ha dimostrato di non aver ancora digerito totalmente il Triplete dell’Inter nel 2009-2010: “Anch’io sono figlio del calcio italiano. La mia scuola si chiamava Milan. La vittoria per 4-0 contro il Barcellona nella finale di Champions League del 1994 è stata, nel mio allenamento, il punto di riferimento per vedere come una squadra attacca e difende insieme. Quindici anni fa, guidata dal maestro della difesa José Mourinho, l’Inter ha segnato due gol su lanci lunghi. Eravamo all’inizio del nostro sviluppo, tatticamente immaturi e sopraffatti come collettività”.

Poi ha proseguito parlando del calcio italiano: “So cosa lo rende forte. O meglio, dovrei dire: ciò che lo rendeva forte. Perché questo titolo di Champions League è stato finora l’ultimo. La Serie A, un tempo il campionato più prestigioso del mondo, potrebbe presto restare a mani vuote per 15 anni. Nella stagione in corso, l’Inter è l’ultima rappresentante dell’Italia e non è la favorita contro il Bayern nei quarti di finale. Già nel 2010 si intuiva che qualcosa stava per finire. Per superare la semifinale contro la superiorità del Barcellona, ​​l’Inter ha avuto bisogno di una dose enorme di fortuna. Nella gara di andata, un vulcano in Islanda è stato d’aiuto, poiché la sua eruzione ha reso difficoltoso il viaggio dalla Spagna. Nella partita di ritorno, l’Inter si è barricata in area di rigore in modo bizzarro. Le cose di questo tipo raramente vanno bene. José Mourinho probabilmente se ne è accorto, ha lasciato il Triplete e si è trasferito al Madrid”.

Foto Bayern Monaco