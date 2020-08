Lahm: “Flick ha creato un gruppo fidato, è favorito in finale”

Lahm, ex stella del Bayern Monaco, a poche ore dall’attesissima finale di Champions League tra Psg e Bayern Monaco, ha elogiato il tecnico dei bavaresi in vista della sfida di questa sera: “Se guardiamo al passato del Bayern com Ottmar Hitzfeld o Jupp Heynckes erano allenatori che non si mettevano in mostra ma sapevano come lavorare. È esattamente così che è Hansi Flick riuscendo a creare un gruppo fidati di calciatori. Il Bayern si è ritrovato, è così che è leggermente favorito alla vittoria finale.”

Foto: Bavarian Football