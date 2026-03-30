L’agente di Zaniolo: “Ci siederemo al tavolo con l’Udinese, ma potrebbero arrivare altre offerte”

30/03/2026 | 16:00:49

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato in una intervista concessa a Il Gazzettino: “Lui è ancora amatissimo in Turchia, con il Galatasaray ha vinto il campionato e un suo gol ha fatto vincere loro un derby. A parte lo scorso anno tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò ha sempre fatto stagioni da leader e protagonista. Ha dimostrato più volte le stigmate del campione. Ora l’Udinese ha possibilità di riscattarlo, sono sicuro che quanto prima ci siederemo al tavolo per decidere che percorso fare. Lui a Udine sta benissimo, questo è certo, immaginare che possano arrivare altri interessamenti fa parte del calcio, ma qui si naviga a vista”.

foto x udinese