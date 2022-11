L’agente di Vlahovic su Milinkovic-Savic: “Sarebbe perfetto per chiunque. Lui e Dusan lavorano bene insieme”

Intervenuto ai microfoni di gazzetta.it, Darko Ristic, agente fra gli altri dei calciatori di Dusan Vlahovic, ha parlato anche di Sergej Milinkovic-Savic: “Sergej è un ottimo giocatore, di classe. Se andrà via, qualsiasi squadra troverà un grosso rinforzo. Lui e Dusan lavorano bene insieme, in nazionale, ovviamente”. Poi, Ristic è tornato a parlare dell’infortunio del centravanti bianconero: “È un infortunio molto spiacevole. È stato difficile per Dusan non poter essere in squadra nelle ultime partite. Grazie a Dio, l’infortunio non è così grave. Quindi speriamo tutti che Dusan sia pronto al 100% per la prima partita contro il Brasile”.

Foto: Milinkovic-Savic Instagram