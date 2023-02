L’agente di Verdi: “C’era l’ok di Iervolino, ma De Sanctis non era ben disposto”

Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. E si è dedicato a quanto accaduto nelle ultime ore di mercato: “Si poteva chiudere a inizio gennaio, ma non ho più sentito De Sanctis fino all’ultimo giorno . Proprio il 31 Iervolino aveva dato l’ok la mattina, trovando l’accordo con il Torino. De Sanctis non era ben disposto a chiudere l’operazione, non è mai stato un estimatore di Simone. Noi avevamo detto sì al buio. Il fatto che l’operazione non sia andata in porto denota la mancanza di volontà del direttore sportivo”.

Foto: Instagram Verona