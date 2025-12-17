L’agente di Valincic: “Irrealistico pensare che vada via a gennaio”

17/12/2025 | 23:53:21

L’agente del talento della Dinamo Zagabria Moris Valincic ha parlato al portale Sportske Novosti dell’esterno, attualmente infortunato ma in via di recupero. Il giocatore è stato accostato all’Inter, ma il procuratore ha allontanato l’ipotesi di vederlo approdare in Italia a gennaio: “Al momento penso che un trasferimento in inverno non sia un’opzione, deve tornare e oggettivamente è giusto che avvenga in estate. Non è realistico che Valinčić sostituisca Denzel Dumfries a gennaio. Se dovesse rimanere fuori per un periodo più lungo a causa di un infortunio, perché anche Morris ha bisogno di più tempo. Non vorrei forzare le cose. Se l’Inter vuole davvero qualcuno quest’inverno, Moris incluso, le costerà molto. Il giocatore è pronto a giocare nella Dinamo fino all’estate, per poi andare in Italia. Inter, Milan, Lazio e soprattutto il Napoli sono interessate a Moris, ma nessuno ha ancora fatto un’offerta. L’infortunio? È stata una frattura da stress, una frattura in due o tre punti, ma non è stato operato, non era necessario, ha solo bisogno di tempo”.

foto sito dinamo zagabria