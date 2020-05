L’agente di Upamecano: “Non prevedo grossi trasferimenti la prossima estate”

Dayot Upamecano è sicuramente uno dei talenti più ricercati in casa RB Lipsia. Su di lui, infatti, ci sono diversi top club, come Bayern Monaco e Real Madrid. Tuttavia, intervistato da Sport1, l’agente del difensore, Volker Struth, ha frenato su una possibile partenza: “Non prevedo grossi trasferimenti nella prossima finestra di mercato. Il calcio potrebbe subire pesanti conseguenze se non si ripartisse.” Ricordiamo che il contratto del calciatore scadrà a giugno 2021.

Foto: Daily Express