L’agente di Tudor conferma: “Igor guiderà la Juve al Mondiale per Club”

26/05/2025 | 11:27:23

Igor Tudor allenerà la Juventus al Mondiale per Club, come anticipato dalla nostra esclusiva. L’agente del tecnico, Anthony Seric, ha parlato a Sky Sport, confermando: “Igor allenerà la Juve anche al Mondiale. Ottimo rapporto con Giuntoli, nessuna fretta al club. Quello di ieri è stato uno sfogo da parte di Tudor dettato dalla tensione per l’obiettivo raggiunto non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all’interno del club”.

FOTO: Sito Juventus