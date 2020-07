L’agente di Szoboszlai: “Futuro? Non abbiamo ancora deciso, non c’è fretta”

Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa su Szoboszlai in orbita Milan, oggi il procuratore del centrocampista del Salisburgo ha parlato in Ungheria al quotidiano Nemzeti Sport. Queste le parole di Matyas Esterhazy come raccolto da TMW: “La maggior parte dei tornei europei continua, il mercato si aprirà a settembre, quindi non c’è fretta. Sebbene sia nell’interesse di tutte le parti risolvere la questione il prima possibile, non vogliamo affrettare nulla, vogliamo prendere la decisione migliore. L’obiettivo è raggiungere il posto migliore per la sua carriera”.

Allo stesso quotidiano ha parlato anche il ragazzo. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Leggo troppi articoli, ho voluto riposare in questa settimana e non avere a che fare con le ipotesi sul mio futuro. Mi arrivano tante notizie, alcuni dei miei conoscenti mi hanno chiamato per sapere se quelle voci sono vere, ma ho risposto di leggere tutto l’articolo e poi lo scopriranno più avanti. Per ora non penso al futuro, adesso sentivo il bisogno di riposare”.

Foto: twitter Salisburgo