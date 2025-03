L’agente di Szczesny: “Tek è felice a Barcellona. Non sarà difficile trovare un accordo”

Wojciech Szczesny potrebbe restare al Barcellona oltre il 2025. Arrivato in blaugrana come sostituto temporaneo di Ter Stegen, il polacco si è imposto come titolare grazie alle sue ottime prestazioni, scalzando Iñaki Peña e diventando un punto di riferimento per Hansi Flick.Ai microfoni di Jijantes, l’agente del portiere, Joshua Barnett, ha così parlato del suo futuro: “Tek è felice al Barcellona e il club è soddisfatto di lui. Non sarà difficile trovare un accordo”.

Foto: Instagram Szczesny