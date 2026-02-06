L’agente di Solomon: “Se la Fiorentina dovesse retrocedere andrà via. Southampton? Non voleva andare in seconda divisione”

06/02/2026 | 15:28:12

L’agente di Manor Solomon, Shlomi Ben Ezra, ha parlato ai microfoni di Hahm Aave. Queste le sue parole:

“La Fiorentina è stata una buona scelta, si vede che nelle ultime due partite ha giocato minuti significativi. Hanno un’opzione per acquistarlo, vive in un posto fantastico, la decisione è stata molto facile per loro. Il contratto? Ha firmato per metà stagione con un’opzione di acquisto di 10 milioni di euro. Se retrocedono, se ne va. Southampton? Sì, aveva l’opzione di andare lì, ma non voleva andare in seconda divisione. Speriamo che la Fiorentina rimanga in Serie A e che si vada avanti. Per gli standard odierni, penso che 10 milioni siano un prezzo stracciato per Manor Solomon. Non definisco quello che sta succedendo con lui un declino. C’è stato un problema che si è complicato nel 2023, si è infortunato durante la preparazione la scorsa estate”.

