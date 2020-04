L’agente di Shaqiri: “Merita di più. Penso avrà molte offerte in estate”

Xerdan Shaqiri potrebbe lasciare il Liverpool. Infatti, in questa stagione, lo svizzero non sta trovando molto spazio, collezionando solamente 6 presenze. Intervistato da KTV, Erdin Shaqiri, fratello e agente dell’ex-Inter e Bayern, ha parlato del futuro del ragazzo: “Merita molto di più. Penso che ci saranno molte offerte per Xherdan in estate. Già a gennaio c’era un interesse concreto da due o tre club. I loro nomi sono già stati ripresi in vari media, ci proveranno di nuovo. Penso che Xherdan meriti molto di più. Ha avuto sfortuna con i suoi infortuni, ma ogni volta che poteva giocare di nuovo, faceva il suo e cambiava la partita.”

Foto: Langenthaler Tagblatt