L’agente di Sergio Ramos: “Il suo sogno è chiudere la carriera al Real Madrid”

Intervistato da Radio MARCA, René Ramos, fratello-agente di Sergio Ramos, ha parlato del rinnovo del capitano del Real Madrid: “C’è la volonta da parte del club e del giocatore di andare avanti insieme, il sogno di Sergio è quello di chiudere la carriera al Real. Anche il club vuole lo stesso. Fino ad oggi non abbiamo parlato, ma non c’è niente per cui essere allarmati. Al momento giusto inizieremo la trattativa con il club”.

Foto: AS