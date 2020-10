L’agente di Schöne: “Pronti ad azioni legali contro il Genoa”

In poco più di un anno, Lasse Schöne è passato dall’essere un acquisto strepitoso del Genoa, dopo la grande stagione fatta con l’Ajax nel 2018-19, ad essere a sorpresa escluso dal club ligure per la lista per la Serie A 2020-21.

Dopo il durissimo attacco fatto in settimana, ai microfoni del sito olandese ‘Voetbal International’, l’agente di Schöne, Revien Kanhai ha annunciato di aver intrapreso un’azione legale contro il club rossoblù: “Abbiamo detto la nostra questa settimana sull’intero corso degli eventi, ma non lo lasceremo passare. Il mio assistito è stato trattato in modo scandaloso e poiché gli accordi sono stati violati stiamo agendo in altri modi. Abbiamo intrapreso un’azione legale immediata contro il Genoa CFC perché ciò va contro tutte le garanzie legali e casi analoghi sono già stati analizzati dalla FIFA e del CAS”.

Insomma, si prevede una battaglia in tribunale tra il calciatore e la società rossoblù presieduta da Enrico Preziosi.

Fonte Foto: Instagram personale