L’agente di Sanchez in sede per la risoluzione: poi sarà OM

Adesso sì. L’agente di Alexis Sanchez, Fernando Felicevich, è in sede per gli ultimi dettagli relativi alla risoluzione del contratto del classe ’88. L’attaccante cileno sta per liberarsi dall’Inter, lo aspetta l’Olympique Marsiglia. Una telenovela che sta vivendo il suo ultimo atto prima che giunga la parola fine.

Foto: Instagram Sanchez