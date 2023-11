L’agente di Rugani conferma: “Rinnovo? I discorsi sono stati avviati da agosto con Giuntoli, Daniele vuole confermarsi alla Juve”

A Sportitalia è intervenuto l’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia. In una parte dell’intervista c’è stata una digressione sul rinnovo del giocatore con la Juventus, dove ha confermato quanto detto ad agosto. Ecco le sue parole:

“La questione del rinnovo è partita dalla società, nella persona di Giuntoli, da quest’estate, nel mese di agosto. È stata esplicata questa volontà. Questo ci fa onore perché non è un discorso che è stato fatto oggi, dopo le prestazioni che ci sono state, ma ancor prima dell’inizio della stagione. Fa anche capire che tipo di fiducia ci sia nelle capacità tecniche e umane del giocatore. Da lì poi ci siamo parlati un paio di volte, in modo interlocutorio. Il ragazzo è molto orgoglioso di questa idea che ha avuto la Juve: con noi sfonda una porta aperta perché da sempre l’obiettivo è quello di farsi confermare per l’anno successivo questa società, non avendo mai pensato di voler andare via, nemmeno in momenti più particolari. Noi siamo qui, aspettiamo”.

Foto: Rugani Twitter