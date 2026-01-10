L’agente di Ratkov: “La Lazio? Voleva giocare davanti a tifosi spettacolari”

10/01/2026 | 17:23:05

In questi giorni vi abbiamo raccontato tutto sulla trattativa per Petar Ratkov alla Lazio. Il suo agente Ivica Iliev ha rilasciato un intervista al Telegraf. Queste le sue parole:

“Conosco la visione calcistica di Fabiani, a cui piace creare giocatori e trovare quelli che sono a un passo dal top e che arrivano a quel livello ed è quello che ho imparato da lui e volevo applicarlo al Partizan. Era facile capire che fosse la scelta ideale per la Lazio, a loro piaceva molto e quando ho ricevuto il riscontro entro pochi giorni per procedere con il trasferimento. La situazione era tesa, oltre alla Lazio, erano interessati anche un club francese e uno tedesco. Il club tedesco era particolarmente determinato, il che ha messo sotto pressione il giocatore e l’allenatore fino all’ultimo momento. Entrambi i club hanno offerto 15 milioni di euro ciascuno, quasi due milioni in più della Lazio e condizioni più vantaggiose per tutti i partecipanti al trasferimento. Tuttavia, Petar ha dato la sua parola e il suo desiderio di giocare per un club così importante come la Lazio, all’Olimpico davanti a un pubblico spettacolare, ha reso la scelta facile. È stato accolto in modo davvero fantastico a Roma, le aspettative sono enormi. La Serbia non ha ancora capito il suo enorme potenziale e credo che sia le persone nel nostro Paese sia coloro che prendono decisioni a livello di nazionale capiranno a che livello si trova e a quale livello arriverà. Non vedo l’ora che inizi questa avventura nella Lazio e credo che raggiungerà i vertici del calcio europeo”.

Foto: Instagram Ratkov