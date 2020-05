L’agente di Politano rivela: “Gattuso lo voleva anche al Milan. Farà grandi cose a Napoli”

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, ha parlato del suo assistito a Radio Punto Nuovo: “Tutti ci auguriamo che Politano alla ripresa possa esprimere il massimo delle sue potenzialità, ma quando cambi a gennaio serve un po’ di tempo. Ora si è ambientato, adora tutto, dalla città allo spogliatoio, deve solo tornare in campo e rimettersi in palla come tutti gli altri. Potrà fare grandi cose in questi mesi di campionato che restano. Gattuso voleva Politano già al Milan. Con l’Inter secondo me ha fatto una prima stagione strepitosa, ora sa che è in una grande squadra e se la deve giocare con i campioni. Dopo la Primavera della Roma è stato sempre abituato a guadagnarsi il posto ovunque, a Perugia come a Pescara, Sassuolo e Inter, quando giocava nel suo ruolo. Farà grandi cose anche a Napoli.”

Foto: profilo Twitter personale Matteo Politano