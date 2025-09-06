L’agente di Politano conferma: “Speriamo di annunciare il rinnovo nelle prossime settimane”

06/09/2025 | 16:08:01

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto nella giornata di oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, affermando come spera di poter annunciare il rinnovo con il Napoli nelle prossime settimane.

Nei giorni scorsi abbiamo anticipato come il club e Politano siano vicini ad un accordo per un rinnovo fino al 2028.

Queste le parole di Giuffredi: “Stiamo parlando col Napoli per il rinnovo e prolungarlo fino al 2028. Ci stiamo lavorando da un bel po’ di tempo, e Matteo vorrebbe chiudere il più tardi possibile la carriera ma chiuderla qui al Napoli. Lui ha 32 anni, non è vecchio, e se hai avuto una vita privata ineccepibile oggi puoi performare fino a 37/38 anni. Acerbi, Darmian, ma lo stesso Cristiano Ronaldo giocano a dispetto dell’età. E Politano è uno di questi, l’anagrafica c’entra poco nella capacità di offrire prestazioni di alto livello. Speriamo di annunciare il rinnovo nelle prossime due settimane. Di Lorenzo anche vuole rimanere tanti anni al Napoli, sono la colonna portante di questa squadra e sono anche riconoscenti nei confronti della società. Vogliono continuare a vincere con questa maglia”.

