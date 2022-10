L’agente di Pogba conferma: “È doloroso, ma non andrà in Qatar”

Paul Pogba salterà il Mondiale. Una notizia che trapelava già da questa notte ed ora è arrivata la conferma dell’agente del calciatore, Raffaela Pimenta: “Dopo gli esami medici sostenuti fra ieri e oggi a Torino e Pittsburgh, è doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di tempo per riprendersi dall’infortunio. Per questo motivo – ha dichiarato ai microfoni de le Parisien -. Paul non potrà entrare a far parte della rosa della Juventus prima della pausa per i Mondiali e neanche di quella della Francia per il Qatar. Se un suo desiderio potesse cambiare le cose, giocherebbe domani. Ma quello che cambia le cose è solo il duro lavoro, la resilienza e la disciplina, che sono le uniche cose a cui Paul pensa in questo difficile momento. Paul continuerà a lavorare dando il massimo per tornare in campo per i tifosi e per la sua squadra il prima possibile“.