L’agente di Pjaca: “Ha ancora un altro anno in prestito all’Anderlecht, vedremo poi se resterà qui”

Giusto il tempo di aver all’Anderlecht a gennaio, segnare un gol e poi lo stop definitivo. Questo è il riassunto dell’esperienza di Marko Pjaca con la squadra belga. Ma cosa ci sarà nel suo futuro? A spiegarlo, l’agente del calciatore in prestito dalla Juventus che, a TuttoJuve.com, ha dichiarato: “Marko ha ancora un altro anno di prestito con l’Anderlecht, per proseguire il rapporto deve esserci l’accordo comune di entrambe le parti in causa. Abbiamo una clausola che permette anche a lui di avere voce in capitolo. In più deve esser tenuto in considerazione il parere della Juventus.”

