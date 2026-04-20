L’agente di Pio Esposito: “Vuole stare all’Inter i prossimi dieci anni”

20/04/2026 | 18:01:09

Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito, ha parlato del futuro del centravanti intervenendo all’evento Inside the sport: “Sta bene all’Inter, credo che la volontà del ragazzo e del club sia quella di stare insieme per i prossimi 10 anni. Non pensa al mercato… A meno che non sia un volere dell’Inter. È la filosofia di chi ha coraggio. A noi non mancano i talenti, ma il coraggio. Penso ai casi di Pio, ma anche Vergara e Bartesaghi”.

foto x inter