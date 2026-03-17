L’agente di Pio Esposito: “Interesse dell’Arsenal? Sarà il futuro dell’Inter per i prossimi 10 anni”

17/03/2026 | 17:21:17

Mario Giuffredi, agente di Francesco Pio Esposito, è intervenuto sulle frequenze di Radio CRC per parlare del futuro dell’attaccante dell’Inter, accostato nelle ultime settimane all’Arsenal: “Pio sta bene all’Inter e sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni. Il ragazzo ora è innamorato dell’Inter. Lui come Vieri? A me non piacciono gli accostamenti, soprattutto quando i giocatori sono giovani. Pio Esposito deve se stesso e sviluppare un suo modo di giocare personale. Quando si fanno degli accostamenti, si creano delle aspettative che non servono a niente”.

foto x inter