L’agente di Partey smentisce: “Non è vero che stiamo trattando con l’Arsenal”

Nelle scorse ore, il padre di Thomas Partey, centrocampista dell’Atletico Madrid, aveva dichiarato ad un emittente ghanese che il figlio fosse in trattativa con l’Arsenal, scatenando un polverone. Pochi minuti fa, è arrivata la risposta di JJ Sports, l’agenzia che gestisce gli interessi del ragazzo: “E’ totalmente falso, non è vero che siamo in contatto con l’Arsenal” – hanno dichiarato ai media spagnoli.

Foto: weltsport.net