Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, il Cagliari è molto vicino all’acquisto di Nandez dal Boca Juniors. L’agente del giocatore Bastianelli ha twittato poco fa dicendo:” Il giocatore ha già un pre-accordo con il Cagliari”. Non soltanto Nandez anche Rog è in dirittura d’arrivo. A conferma che il Cagliari ha voglia di regalarsi un doppio colpo.

Foto: Twitter Nandez