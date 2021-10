L’agente di Nandez: “A gennaio può partire, abbiamo la parola di Giulini”

Pablo Bentacur, agente di Naithan Nandez, è intervenuto ai microfoni di Calcionapoli24 per fare il punto della situazione riguardo il futuro del suo assistito. Di seguito le dichiarazioni.

“Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio, anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente. Gli ultimi colloqui con Giuntoli? Il ds Giuntoli è uno che lo cerca da sempre, ma non è tanto la voglia del ds bensì la questione economica. Giulini però ora ha capito la situazione, ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parola. Addio in prestito o a titolo definitivo? Penso lo venderà ad un prezzo più basso di quello richiesto, c’è una clausola da 36 milioni ma il presidente ieri ha parlato con Nandez e gli ha detto che abbasserà il prezzo e lo lascerà andare via”.

Napoli a parte, ricordiamo che il centrocampista uruguaiano si era promesso all’Inter e ha attraversato l’intera estate nella speranza di poter coronare il suo sogno. L’accordo con i nerazzurri era totale, vedremo i prossimi sviluppi e capiremo molto presto se davvero Giulini si priverà di Nandez – come sostiene il suo agente – nella prossima sessione invernale.

Foto: Instagram Nandez