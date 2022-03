L’agente di Miranchuk: “Non so quanto rimarrà in Italia. Anche Giampaolo lo ha applaudito”

La partita di ieri ha sancito il ritorno in campo di Aleksey Miranchuk, ristabilitosi dopo l’infortunio muscolare alla coscia e subito in gol. Il suo agente, Vadim Shpinev, ha parlato ai microfoni di RIA Novosti trattando il tema del futuro del calciatore: “Non posso dire nulla su come si svilupperà la carriera di Alexei in Italia. Nessuno sa cosa accadrà domani. C’è solo un fatto: il calciatore non ha giocato per quasi 40 giorni a causa a un infortunio, è entrato durante la partita e ha restituito questa fiducia con il suo lavoro e ha dimostrato il suo livello”. La rete messa a segno è stata un capolavoro ed è di questo che l’agente vorrebbe si parlasse: “Non sono le uscite sui social network a parlare per il calciatore, ma il suo atteggiamento nei confronti del lavoro sul campo. Anche il tecnico della Samp si è alzato in piedi e ha applaudito il gol di Aleksey: non per la situazione politica, ma per il gesto freddo, efficace ed efficiente del calciatore. Aleksey gioca, fa assist e segna gol. Quale altra prova della sua professionalità è necessaria?“.

Foto: Instagram Miranchuk