L’agente di Man: “Trasferimento alla Sampdoria? Possibile ma solo in prestito”

L’agente dell’attaccante del Parma Dennis Man ha parlato del futuro del suo assistito in ottica Sampdoria ai microfoni di ProSport: “Non mi piace parlare troppo prima che si facciano certe mosse. Per quanto riguarda la situazione di Man, a nessun calciatore piace quando non gioca, pertanto si cercano soluzioni. La Sampdoria può essere un’opzione per un trasferimento in prestito, non a titolo definitivo. Vedremo”.

FOTO: twitter parma