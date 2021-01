L’agente di Man conferma: “Siamo al 99% di possibilità per il trasferimento al Parma”

E’ praticamente fatta per Dennis Man al Parma, arriva un’ulteriore conferma di quanto vi abbiamo raccontato nel pomeriggio. Ai microfoni di digisport.ro, come riporta parmalive.com, l’agente del calciatore, Anamaria Prodan, ha parlato così: “Ci sono grandi possibilità per completare il trasferimento, diciamo il 99%. Dennis Man sta negoziando il contratto in questo momento”. L’affare dovrebbe concludersi per 12 milioni più altri 2 di bonus, con Man che firmerà un contratto valido per i prossimi 5 anni.