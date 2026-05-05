L’agente di Lukaku: “Oggi Romelu si vedrà con Conte. Deciderà il mister cosa fare con lui”

05/05/2026 | 15:36:37

L’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha parlato a DAZN Belgio. Queste le sue parole:

“Il mancato incontro tra Romelu e Conte? Li conosco entrambi molto bene e entrambi sono persone che vivono il calcio con molta passione. Quello non era il momento giusto per un incontro, ma si vedranno oggi. Lukaku è tornato a Napoli come previsto, ricomincerà a lavorare con la squadra ora che è in forma e poi ovviamente deciderà mister Conte cosa fare con Romelu”.

Foto: Instagram Pastorello