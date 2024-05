L’agente di Lautaro: “Vuole restare all’Inter, non vuole che senta altri club. Ma l’ingaggio deve essere adattato”

Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto in un’intervista esclusiva a FcInterNews. “Vuole con tutto sé stesso restare all’Inter. Ma dovrà essere trovato un accordo tale da soddisfare tutte le parti in causa. Il club nerazzurro da poco appartiene a una nuova proprietà. Immagino quindi debbano sistemare le loro questioni interne. Poi ci vedremo, come sempre. È un club a cui voglio bene, Lautaro si sente al 100% parte integrante dello stesso. Lui ha ancora due anni di contratto, questo significa che ci sono due anni di contratto per definire la situazione. Cosa voglio dire? Che fino al 2026 solo l’Inter può prendere la decisione di venderlo. Lui al momento è super felice dell’attuale contratto sino al 2026”

Poi ha proseguito: “Vuole restare e rinnovare, ma si dovrà parlare di che giocatore sia diventato oggi. Se per tutto il mondo è paragonabile a un Haaland, un Mbappé, a giocatori di altissimo livello internazionale, si deve partire da qui. Sa, in Italia ci sono calciatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno. Dovrò affrontare tutte queste tematiche con l’Inter quando ci vedremo. Attenzione: non abbiamo parlato con alcun club per una sua eventuale cessione, proprio perché il ragazzo vuole rimanere a Milano”.

Foto: Instagram Inter