L’agente di Kerkez: “Verrà considerato in prima squadra. Sarà il vice Theo Hernandez”

A pochi minuti dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, il Milan ha messo a segno un colpo in prospettiva, con l’arrivo del giovane terzino sinistro ungherese Milos Kerkez. Daniel Kaposi, procuratore del giocatore, ha lasciato al sito Eto.hu, il suo commento dopo la firma: “Ci è stato detto che Milos potrà essere considerato per la prima squadra, diventando il vice di Theo Hernandez. Quindi c’è un motivo per lavorare, c’è una grande sfida”.

Foto: Twitter personale